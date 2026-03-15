ベネズエラと準々決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米フロリダ州マイアミでベネズエラとの準々決勝に臨んだ。初回、先発の山本由伸投手（ドジャース）がいきなり先頭打者ホームランを打たれる波乱の幕開け。プレーボールから約30秒、先制点を許した。初回のマウンドに立った山本。先頭打者のアクーニャJr.と対峙した。初球は変化球でボール。続く2