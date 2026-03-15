ベネズエラと準々決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米フロリダ州マイアミでベネズエラとの準々決勝を戦う。1次ラウンドはベンチ内にアドバイザーを務めるダルビッシュ有投手（パドレス）のユニホームが掲げられたが、この日は見当たらず。マイアミでの練習に合流しており、一心同体で戦い抜く覚悟の表れだ。東京ドームで行われた1次ラウンド初戦の台湾戦か