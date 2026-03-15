東京Vの城福浩監督「僕自身が国立で初めて勝ったと記憶しています」東京ヴェルディは3月14日のJ1百年構想リーグ第6節で浦和レッズと対戦して1-0の勝利を飾った。指揮を執る城福浩監督にとっては、自身にとっての「聖地」で嬉しい1勝になった。東京Vは前半14分に敵陣でのボール奪取からショートカウンターを仕掛け、エースFW染野唯月が蹴り込んで先制した。浦和に押し込まれる時間もあったものの、ゴール前の安定感は高く1点を