トランプ米大統領が14日、韓国を含む5カ国の名指ししてホルムズ海峡に軍艦を派遣するよう事実上要求し韓国政府の悩みが深まっている。トランプ大統領は「願わくば」という但し書きを付けてはいるが、これら5カ国が「艦艇を送るだろう」という表現を使って参加を既定事実化した。これは米国がイランとの戦争で核心のカギとして浮上したホルムズ海峡を多国籍軍体制で管理しようとする構想を公開的に示したものとの分析が出ている。ト