この記事のポイント26年卒美術系学生のインターン参加率は68.6％で、25卒の28.6％から40.0ポイント増でしたインターン平均参加社数は26年卒で1.62社、25卒の3.77社を下回りました参加期間は「1週間以上2週間未満」が47.8％で最多、25卒の16.9％から大きく伸びました調査対象は全国の美術系・芸術系・工業系・情報系大学生271名、完全版は2026年3月26日公開予定ですユウクリが2026年3月26日、美術系学生の就職活動実態をまとめた「2