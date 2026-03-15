連邦通信委員会（FCC）のカー委員長＝1月（AP＝共同）【ワシントン共同】米国でテレビや通信を監督する連邦通信委員会のカー委員長は14日、虚偽情報や事実をねじ曲げた「フェイクニュース」をテレビ局が放送すれば、免許を剥奪する可能性があるとXで指摘した。トランプ米大統領が、イラン情勢を巡る有力紙の報道に不満を示したことを受けて表明した。トランプ氏は14日、交流サイト（SNS）で、米軍の空中給油機が攻撃を受けたと