「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン−ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）侍ジャパンの山本由伸投手が先発マウンドに上がり、いきなりアクーニャに先頭打者アーチを被弾した。先頭のアクーニャにはカウント１ボールから真ん中のフォーシームを右中間スタンドに運ばれた。ベネズエラファンは大盛り上がりとなり、ホームで胸をたたくゴリラポーズを見せた。球場が異様な雰囲気に包まれた、マウンドで打球の行方を見つめた山本