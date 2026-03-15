昨夜遅く、真庭市の国道で歩行者の男性がタクシーにはねられ重体です。 きのう（14日）午後11時25分ごろ、真庭市久世の国道181号を歩いていた男性が走ってきたタクシーにはねられました。男性は40代男性とみられ、病院に運ばれましたが意識不明の重体です。 タクシーは客を迎えに行く途中で、運転していた真庭市の運転手の女性（71）にけがはありませんでした。 現場は見通しの良い片側1車線の直線道路で警察