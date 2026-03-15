◆東京・横浜のテラス＆青空レストランでゆっくり3時間以上の昼飲み5選。絶景バーベキュー、おしゃれホテルまで編集部がおすすめ画像／SORAMIDOBBQ春が間近に迫って、外でお酒を楽しみたい人も増えているのでは？そこで、東京・横浜のテラス＆オープンエアの空間で、昼飲みを楽しめるレストランを編集部がご紹介。東京湾を望む絶好ロケーションでバーベキューを満喫したり、みなとみらいの爽やかな光景を眺めながらアメリカンBBQ