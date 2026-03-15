現地３月14日に開催されたスコットランドリーグ第30節で、日本代表コンビを擁する２位のセルティックは、４位のマザーウェルとホームで対戦。前田大然と旗手怜央が揃ってフル出場したなか、３−１で逆転勝利し、今節で敗れたハーツとの勝点差を２とした。試合が動いたのは32分。旗手がゴール前で痛恨のボールロストをし、エリジャ・ジャストに被弾した。失点の瞬間、日本代表MFはうなだれ、ピッチを叩いた。それでも38分にヤ