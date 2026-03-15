◆東京都内でゆっくり3時間以上の昼飲みができるレストラン5選。ガーデンテラス、掘りごたつダイニングまで編集部がおすすめ画像／蒸し屋清郎渋谷昼から時間を気にせず、飲み会を楽しめたら最高に幸せ…。そこで、昼飲み×3時間以上の飲み放題を楽しめる、東京のレストランを厳選してご紹介。名物の蒸籠蒸しを掘りごたつで味わえるダイニング、南仏気分に浸れる開放的なガーデンテラス、野菜料理をたっぷりいただけるヘルシーなカ