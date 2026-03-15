レース終了後の笑顔からも、あうんの呼吸が見て取れた。ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会で、パラバイアスロンとパラクロスカントリースキーの会場となっているテーゼロ・クロスカントリースキー・スタジアム。視覚障がいカテゴリーの有安諒平と松土琴葉は、取材エリアで何度も笑顔を見せた。視覚障がいカテゴリーの２人には、それぞれ「ガイドスキーヤー」という競技パートナーがいる。有安には藤田佑平ガイド、