１５日午前９時３５分頃、東京メトロ半蔵門線の永田町駅で、電車内のモバイルバッテリーから煙が出ているのが確認された。この影響で、同線は一時、渋谷―半蔵門駅間の上下線で運転を見合わせていたが、午前１０時８分頃に運転を再開した。