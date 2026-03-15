ＷＢＣの準々決勝・日本―ベネズエラ戦（１５日＝ローンデポ・パーク）を前に、ベネズエラナインがベンチで陽気なダンスパーティーを繰り広げた。いよいよ始まる「負けたら終わり」のトーナメント戦を前に、熱気と緊張感が張り詰めたこの日のローンデポ・パーク。侍ジャパンは来るべく決戦を前に静かに闘志を燃やす中、ベネズエラナインは終始ハイテンションで大盛り上がり。一塁ベンチ内では円陣の代わりに、ハイテンポな音