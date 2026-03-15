テレビドラマにおける世界最高の栄誉「エミー賞」では史上最多の賞を獲得した「SHOGUN 将軍」シーズン2が撮影中だ。シーズン1で主人公格の一人である戸田鞠子を演じたアンナ・サワイが、シーズン2再登場に向けた可能性を米にて語っている。 サワイが演じた鞠子は、真田広之が演じた虎永と、日本にやってきた安針をつなぐ通訳として、架け橋のような存在となった。文化や価値観の違いを媒介し、政治