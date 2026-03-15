『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』では、主人公のディン・ジャリンがベスカーのヘルメットを脱ぐ場面が予告編映像でも確認されている。これはマンダロリアンの掟に違反する行為だが、どうやら映画では完璧な理由が用意されているようだ。 マンダロリアン種族の間では、人前でヘルメットを脱いで素顔を晒すのは御法度とされている。ドラマシリーズでも、やむを得ぬ理