イタリアの快進撃が止まらない。１４日（日本時間１５日）のプエルトリコ戦（ヒューストン）は８―６で逆転勝利。初の４強入りを決めた。イタリアは１点を先制された直後の初回一死一、二塁からパスカンティーノ、キャンゾーン、カグリオンの３連続適時打などで一挙４得点。４回にも二死満塁からフィッシャー、ドラツィオの連続適時二塁打で８―２とリードを広げた。８回に４点を失い２点差に詰め寄られたが、９回は７番手・