瀬戸内７県を拠点に活動するアイドルグループ・ＳＴＵ４８の池田裕楽、久留島優果、信濃宙花、高雄さやか、兵頭葵、福田朱里らが１４日、ＳＴＵ４８広島劇場（広島ＣＬＵＢＱＵＡＴＴＲＯ）付近の繁華街にサプライズで登場。４月に開催する９周年コンサートのＰＲを兼ねてティッシュ配りを行った。ティッシュ配りは、２０１８年１月に発売した１ｓｔシングル「暗闇」の発売時以来、実に８年ぶり。１期生の兵頭は、当時を振り