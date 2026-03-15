ベネズエラとの準々決勝■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝・ベネズエラ戦で先頭打者本塁打を放った。大谷は負けられない準々決勝に「1番・指名打者」で出場。初回に相手先発のスアレスから豪快な一撃を放ち、場内は騒然となった。負ければ終わりの一戦で、幸先よく日本が得点した。WBC