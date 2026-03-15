2023年MVPのアクーニャに2球目のフォーシームを被弾■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が14日（日本時間15日）、フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われたベネズエラ戦に臨んだ。先発の山本由伸投手（ドジャース）がいきなり先頭打者のロナルド・アクーニャJr.外野手（ブレーブス）に一発を浴びる立ち上がりとなった。開始