久々の大学の同窓会に出席するか否か。仲間の多くは都内の大企業に勤務する中、自分はUターンして地元の中小企業に勤務する45歳の独身男性は悩む。その男性に医師の和田秀樹さんが「厳しい言い方になるが……」と飛ばしたゲキの内容とは――。※本稿は、和田秀樹『落ち込まない 考えすぎない気持ちの整理術』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Irkham Khalid※写真はイメージで