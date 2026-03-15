各地のこだわりの書店を訪ねる連載「本屋は生きている」。今回は東京・大岡山の「青熊書店」へ。青森と熊本がルーツの2人が選りすぐった、地元の魅力を伝える新刊や古書、グッズの数々。厳しい時代を生き抜いて店を構えた店主は「本屋はなくならない」と手応えを確信しています。（文・写真：朴順梨）以前、あるアイドルが青海駅（ゆりかもめ）近くのライブ会場に向かおうとして、間違って青梅駅（東京の遥か西）に行ってしま