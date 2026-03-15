少し前の話だが、すんでいた賃貸の部屋を引き払うときのこと。明け渡しの日に室内の確認を受けて鍵を返却した。来月末に敷金を振り込むと不動産会社の担当者は言った。しかし、期日を過ぎても音沙汰がない。連絡すると、芝居がかった調子で、いやあ、それがですねえ、とオーナー様が不具合を訴えていると言う。明け渡しの確認書ももらっているし、「オーナー様」はその会社の社長である。居住中も対応に疑問が度々あった。怪し