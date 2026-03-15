IVEのガウルが、自身初となる単独YouTubeコンテンツを始動させた。最近、ガウルのYouTubeチャンネル『ガウルの温度』にて第1回のエピソードが公開された。【写真】「伝説級」ガウル、日本での“エモSHOT”記念すべき初回の動画でガウルは、「Get 2 Know Me?」をコンセプトに、自身の魅力を解き明かす「キム・ガウル説明会」を開催。2026年のビジョンボードを作成しながら将来の目標を共有したほか、日常を収めた写真を通じて趣味や