憧れの先輩が卒業した後でも、あきらめなければ想いが届くかもしれません。今回は、オトメスゴレンの女性読者のみなさんに、「卒業式までに告白できなかった先輩に連絡するときの一言」にはどんなものがあるか聞いてみました。【１】「先輩に会えなくて寂しいです！」と言って、好意を匂わせる。「先輩もきっと気があると感じてくれるはず！」（２０代女性）のように、寂しさをアピールすることで先輩にそれとなく好意を伝える女性