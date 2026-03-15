◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、ＷＢＣ準々決勝のベネズエラ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１回裏先頭の１打席目に、ベネズエラの先発左腕ランヘル・スアレス投手（３０）から先頭打者本塁打を放った。１回表に山本（ドジャース）がアクーニャ（ブレーブス）に先頭弾を浴びたが、