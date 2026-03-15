◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（１４日、ノルウェー・オスロ）男子の個人第２５戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３４メートル）が行われ、２６年ミラノ・コルティナ五輪代表の中村直幹（フライングラボラトリー）が合計２５１・７点で３位に入り、今季２度目の表彰台に立った。１回目に１２８・５メートルで７位タイにつけると、２回目は１２９メートルと飛距離を伸ばし、自身３度目となる表彰台を引き寄せた。五輪で３個のメ