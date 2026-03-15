◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ベネズエラの１番打者、Ｒ・アクーニャ外野手が初回先頭打者本塁打を放った。今大会２本目のアーチ。プレーボール早々にリードを奪った。２３年に４１本塁打、７１盗塁を記録し、メジャー史上初の「４０―７０」でナ・リーグＭＶＰに輝いたスター選手。大谷翔平投手との１番打者対決に注目が集まっているが、日本のエース・山本由伸投