将棋の藤井聡太棋王＝竜王、名人、王位、棋聖、王将＝に増田康宏八段が挑戦する第５１期棋王戦五番勝負第４局が１５日、栃木・日光市「日光きぬ川スパホテル三日月」で始まった。戦型は相掛かり。先手の増田、後手の藤井とも早い指し回しで、開始１時間で５０手まで進んだ。藤井にとっては、シリーズ１勝２敗のカド番で迎えた第４局。本局で勝利して２９日に鳥取・鳥取市の「有隣荘」で行われる第５局につなげるか、本局で敗