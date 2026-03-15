お笑いタレントの有吉弘行（51）が15日、自身のインスタグラムを更新。投稿が反響を呼んでいる。「子供に可愛さ負けたくない！」と書き出した有吉。自身の幼少期の写真をアップした。有吉は21年4月1日に元日本テレビで、フリーアナウンサーだった夏目三久さんと結婚。24年3月に第一子誕生を報告、また今年2月1日に放送された自身のラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」で第二子誕生を報告していた。ファンからは