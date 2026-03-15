◇第6回WBC準々決勝日本―ベネズエラ（2026年3月14日フロリダ州マイアミ）先発の山本由伸投手（27）が初回、強打のベネズエラ打線に捕まった。先頭打者本塁打を浴び、先制点を喫した。プレイボールから2球目だった。23年に史上初の「40―70（41本塁打＆73盗塁）」を達成し、ナ・リーグMVPに輝いた1番・アクーニャに96.5マイル（約155.3キロ）直球を右中間席へと運ばれた。昨季、170安打、23盗塁を記録したガルシアは三