◇第6回WBC準決勝ベネズエラ―日本（2026年3月14日マイアミ）ベネズエラのロナルド・アクーニャ外野手（28）が日本代表の山本由伸投手（27）に先制パンチを浴びせた。初回、山本に対し、1ボールから2球目の甘く入った速球を強振。打球は右中間に飛び込む先制本塁打となった。96.5マイル（約155キロ）を叩くと、打球速度106.2マイル（約171キロ）の痛烈な打球が右中間の401フィート（約122メートル）地点で弾んだ。