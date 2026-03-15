広島県江田島市で水道管の漏水事故があり、隣接する呉市では１５日、市内の一部地域で午前から断水している。断水は順次拡大し、最大５９００世帯が断水となる見込み。同市は、小学校など１１か所に給水所を設けるなどして対応する。漏水事故は、１４日午前に起きた。江田島市の市道で４メートル四方、深さ約１・５メートルにわたって陥没しているのが見つかり、県水道広域連合企業団が調べたところ、水道管からの漏水とわかっ