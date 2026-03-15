◇オープン戦阪神―広島（2026年3月15日マツダ）広島とのオープン戦に向けて、プロ18年目のベテラン、西勇輝投手（35）と2年目の今朝丸裕喜投手（19）がチームに合流した。西勇は広島戦に先発、今朝丸も登板が確実だ。西勇は2月22日の沖縄でのヤクルト戦で1回無失点の投球をして以来の1軍戦登板。今朝丸も2月23日の日本ハム戦で打者4人を無失点に抑えて以来の1軍戦。ファームでの調整を確認するための合流と見られる。