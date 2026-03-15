フィギュアスケートのプランタン杯は14日、ルクセンブルクで行われ、男子ショートプログラム（SP）は吉岡希（法大）が79.98点で首位に立った。友野一希（第一住建グループ）は70.12点で4位。女子SPは河辺愛菜（オリエンタルバイオ・中京大）が70.13点で首位発進し、渡辺倫果（三和建装・法大）は66.20点で2位となった。（共同）