俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）が最終盤に突入し、公式サイトの相関図が更新された。【写真】相関図に大きな変化！追加キャストも掲載同作は、数々の日曜劇場を手掛けてきた黒岩勉による完全オリジナル脚本。構想に3年をかけた作品で、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明するため警視庁の悪徳刑事・儀堂歩の顔に“リブート”し、真実を追う姿を描く