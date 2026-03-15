14日夜、大阪市北区の集合住宅の一室で、高齢の女性が死亡しているのが見つかりました。警察は殺人事件の可能性もあるとみて捜査しています。14日午後7時15分ごろ、大阪市北区国分寺の集合住宅の一室で、「帰宅すると自宅内で妻が倒れている」と、男性から消防に通報がありました。消防が現場にかけつけたところ、この部屋に住む野村博美さん（74）が倒れているのが見つかり、その場で、死亡が確認されました。警察によると、遺体