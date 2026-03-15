「親の資産状況について、詳しく把握している」と言い切れる人は、そう多くはないでしょう。しかし、親の死をきっかけに思わぬ実態が露わになることもあります。事例と共に見ていきましょう。親の預貯金・財産を約7割が「知らない」一緒に暮らし、育ててもらった親。しかし、最も身近な存在ともいえる親の資産について、「詳しく知っている」という人は、そう多くはないのではないでしょうか。相続弁護士相談広場 編集部が2024年に