私はミエ（20代）。今は都内で一人暮らしをしています。地元はここから新幹線で1時間くらいの県。たった1時間くらいで帰れる距離だし近県なのだから、そこまで変わらないだろうと思っていましたが、方言をはじめ、とまどうことも多かったです。ほかの地方から出てきた人たちはどうしているんだろう……。それでも上京して2年、今では満員電車も慣れて、オシャレもして、自分ではどこからどう見ても都会の人間だと思うのですが……