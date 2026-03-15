新年度が近づくと、入学準備とともに気になってくるのがPTA役員の存在ではないでしょうか。「いつかはやらなければいけないもの」とわかっていても、実際にどんなメリットがあるのかは見えにくいものです。今回寄せられたのは、未就学児のママから投げかけられた素朴な質問でした。『来年度入学される未就学のママから、「役員をやると何か優遇されるとか、メリットはあるの？」と聞かれました。私は小1と小2のときに図書ボランテ