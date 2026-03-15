家にいながら買い物ができるネットのフリマ市場は拡大を続けている。しかし、偽物が出品されたり、希望と違う商品が届くというトラブルも後を絶たない。世界的な人気を誇り、高額でやりとりされることが多いポケモンカードでもそのようなケースが相次いでいる。おもちゃ業界歴30年でカード系YouTuberでもあるカートンナイト氏も、出品者から偽物が送られてくる被害に遭った1人だ。そんな彼に聞いた出品者