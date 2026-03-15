＜台湾ホンハイレディース 3日目◇14日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞初日が『76.1667』、2日目『78.3208』、そして3日目『76.0000』。これがこの3日間の平均ストロークの推移だ。ピンポジションが振られ、強風が吹き込んだ2日目は80台の選手が頻発する過酷な一日だったが、3日目はオーバーパーながらやや数字は改善された。【写真11枚】台湾の超難関コースが牙を剥いた「78」と苦しめら