2021年、新潟市内のリース会社から約4400万円を騙し取った疑いで51歳と47歳の男2人が逮捕されました。詐欺と有印私文書偽造・同行使の疑いで逮捕されたのは、横浜市戸塚区に住む会社員の男(51)と東京都墨田区に住む会社員の男(47)の2人です。2人は共謀し、2021年1月下旬、新潟市内のリース会社に対し、建設機械等の買受販売、レンタル等を業務とする会社の社員である47歳の男が建設機械の所有を装い、当時、建設機械の