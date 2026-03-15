昨季限りで現役を引退した中田翔氏（36）が15日、TBS「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。ロッテ・サブロー監督による友杉篤輝内野手（25）の懲罰交代について言及した。10日のロッテ−オリックスのオープン戦（ZOZOマリン）の3回無死から友杉は敵失で出塁。次打者・高部の投ゴロで、相手投手は二塁に送球。判定はセーフだったが、アウトと勘違いした友杉は塁を離れ、タッチされてアウトとなった。サブロー監督は直