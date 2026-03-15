国民民主党の玉木代表は１４日、２０２６年度予算案を巡り、参院での「丁寧な審議」を政府・与党に求めた上で、暫定予算を編成する場合には協力する姿勢を改めて示した。神戸市で記者団に語った。玉木氏は、暫定予算の中に「ガソリン高対策や電気・ガス代対策を入れてほしい」と訴えた。政府・自民党がこれらの要求に応じず、１３日の衆院採決に踏み切ったことについては「高市官邸の方が遠ざかっていった。官邸の判断は将来、