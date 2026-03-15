◇第6回WBCプエルトリコ―イタリア（2026年3月14日ヒューストン）プエルトリコは投手陣が乱調で失点を重ね、準優勝した第4回大会以来2大会ぶりの4強進出はならなかった。現役時代は名捕手として知られたヤディエル・モリーナ監督（43）は、試合後の会見で両軍選手を称えつつも、敗退に無念さをにじませた。初回にカストロが左翼へ先制の先頭打者本塁打。幸先よく先制点を奪取したが、メジャー通算64勝のベテラン右腕ルー