野球日本代表侍ジャパンの公式Xが15日更新され、ベネズエラとの準々決勝のスターでィングオーダーを発表した。ドジャースの大谷翔平は1番指名打者。【写真】「デコピン 東京にいたのね」「相変わらず可愛い」大谷翔平が公開した愛犬の“どアップ”ショット※4枚目大谷の次を打つのは阪神の佐藤輝明。先発は山本由伸で、勝利を狙う。■侍ジャパン スタメン1 大谷翔平 DH2 佐藤輝明 ライト3 鈴木誠也 センター4 吉田正尚 レフ