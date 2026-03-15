防空システムによるドローン迎撃後、破片から煙が立ち上る様子＝14日、アラブ首長国連邦（UAE）フジャイラ/Staff/Reuters（CNN）イランのファルス通信は14日、イラン国内の同様の施設が追加攻撃された場合、中東各地にある米国関連の石油施設やエネルギー施設、その他のインフラを攻撃目標にすると警告する軍関係者の発言を伝えた。ファルス通信はイラン軍本部の報道官の話として、イランのエネルギー施設が攻撃された場合、「米国