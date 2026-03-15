春の足音が聞こえてきた。桜の開花も近づき、全国的に春の訪れを感じる季節だ。 学校は卒業のシーズン。人生の大きな節目の日を写真に収めようと、多くの場面でシャッターが切られる。 「卒業しました！」 こうした言葉とともに、SNS上で卒業式関連の画像があふれるのは春の風物詩だ。 しかし、一生に一度の節目の瞬間であっても、一度SNSにアップロードしてネット上に拡散されると、国内はもちろん、世界