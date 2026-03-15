波乱の主役 キャリア５・６戦馬 キャリア２～４戦馬が３着以内30頭中21頭を占めており、上位人気で結果を出すことが多い。 ［3・2・1・12］のキャリア５戦馬の中で、馬券圏内に入った６頭の評価を見ると、⑤⑤⑩⑦⑤⑦人気と人気薄ばかり。 19年には⑩人気エメラルファイトが１着に、⑦人気ディキシーナイトが３着に入り、３連単23万超えの波乱の立役者となった。 また